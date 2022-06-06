Bakan Bilgin, 'Kapsamlı bir iyileştirme yapacağız' dedi ve tarih verdi

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TRT Haber'e konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye’nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biri de ek göstergeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Daha öncede bildiğiniz gibi asgari ücrette devrim niteliğinde bir artış yapmıştık. Cumhurbaşkanımız bizden kapsamlı bir düzenleme istedi biz de bunu yaptık.

5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık.

İnanıyorum ki Türkiye’nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak. Diyecek ki devletim beni düşünüyor.

Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu.

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TEMMUZDA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız.

Biz Aralık ayında da bir düzenleme yapacağız. Geçen sene yaptığımız gibi kamu çalışanlarımızı yeniden, aynı zamanda toplu sözleşme farkını, enflasyonu ve diğer ek düzenlemeleri de yaparak. Kamu çalışanlarının maaşlarına ve emekli ikramiyelere çok daha farklı yansıyacak.

Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak.

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Devlet adil olanı düzgün olanı yapar. Biz adil olanı düzgün olanı yaptık.

Ben halkımızın Türkiye’nin çalışanlarının yapılan düzenlemenin adil olduğu düşünüyor olmasından oldukça mutluyum.

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Şunun da müjdesini vereyim, bütün kamu çalışanlarımızın ücretlerinin düzenlenmesi çalışmasını da Sayın Cumhurbaşkanımız uzun vadede bize verdi.

Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir.

Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz.

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