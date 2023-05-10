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Bakan Bilgin: Bizim mücadelemiz, Türkiye mücadelesidir

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Bilgin#Ankara#Seçim
Bakan Bilgin: Bizim mücadelemiz, Türkiye mücadelesidir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 18:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye'nin düşmanı ABD'nin bu coğrafyayı parçalayıp bölmek için Irak'ta, Suriye'de silahlandırdığı bir katil sürüsü var. O sürüye karşı, ABD projesine karşı Türkiye'nin bağımsızlığını temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onlarla ortak olan, koalisyon kuranlara karşı duran bir Cumhurbaşkanımız var. Bizim mücadelemiz, Türkiye mücadelesidir” dedi.

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Bakan Bilgin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile birlikte Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası ve Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odasını ziyaret etti. Burada konuşan Bilgin, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaparak, "Bu seçim, bir varlık yokluk seçimidir. Herhangi bir seçime benzemiyor bu seçimler. Türkiye'nin düşmanı ABD'nin bu coğrafyayı parçalayıp bölmek için Irak'ta, Suriye'de silahlandırdığı bir katil sürüsü var. O sürüye karşı, ABD projesine karşı Türkiye'nin bağımsızlığını temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onlarla ortak olan, koalisyon kuranlara karşı duran bir Cumhurbaşkanımız var. Bizim mücadelemiz, Türkiye mücadelesidir. Gazi Mustafa Kemal Paşa nasıl Batı ve emperyalistlere karşı mücadele verip kazandıysa, bugün de aynı mücadeleyi veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

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Bakan Bilgin: Bizim mücadelemiz, Türkiye mücadelesidir

'OTOBÜSÇÜ ESNAFIMIZA BİR ARTIŞ DAHA YAPACAĞIZ'

Ardından esnafın sorunlarına değinen Bilgin, esnafın, emeği ile sermayesi ile hizmet eden insanlar olduğunu belirterek, "Onların en uygun şartlarda sigorta sistemi ile kredi sistemi ile mülkiyet hakları ile en uygun hizmeti vermelerini sağlayacağız. Esnafımız Türkiye'nin kalkınması ve güçlenmesi için en önemli kaynaktır. Bu kaynağın israf edilmeden geliştirilmesi lazım. Bunun için mülkiyet hakkı güvence altına alınacaktır. EYT'nin yarattığı mağduriyeti nasıl giderdiysek bu sorunu da gidereceğiz. Dolayısıyla taksilerimizin, dolmuşlarımızın, otobüslerimizin mülkiyet haklarını geriye doğru düzenleme yaparak güvence altına alacağız. Yasal çalışmamız yapılmıştır. Otobüsçü esnafımıza gelir desteğinde bir artış daha yapacağız. Ayrıca seçim sonrası ücretsiz taşıma konusunda da bir düzenleme yapmayı planlıyoruz. Yeni araç alımlarında sağlanan muafiyetlerden otobüsçü esnafımız da faydalanacak. Sigortalı işçi problemini de çözdük. 1 gün önceden yapılması planlanan müracaatlar 1 haftaya yayılacak. Bu da esnafımızın ceza yemesinin önüne geçecek" diye konuştu. 

 

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#Vedat Bilgin#Ankara#Seçim

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