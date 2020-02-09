MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Berat Albayrak’tan takipçisine yanıt: 'Esra ile size kahve sözümüz olsun'
GeriGündem Bakan Berat Albayrak’tan takipçisine yanıt: 'Esra ile size kahve sözümüz olsun'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 09.02.2020 - 20:38,Son Güncelleme:/

Bakan Berat Albayrak’tan takipçisine yanıt: 'Esra ile size kahve sözümüz olsun'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Berat Albayrak’tan takipçisine yanıt: 'Esra ile size kahve sözümüz olsun'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir Twitter kullanıcısının 'Bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım' sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

'Hilal Koskli' adlı Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımında, 'Bugün Çengelköy'de gezerken bir Bakan ve bir de Cumhurbaşkanı kızı gördüm sanki :)) Valla bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım :))' sözlerine Albayrak Twitter hesabından yanıt verdi. Albayrak paylaşımında, 'Hilal kardeşim keşke tanışabilseymişiz. Biz de üzüldük. Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel’de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar' ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle