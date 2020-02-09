Bakan Berat Albayrak’tan takipçisine yanıt: 'Esra ile size kahve sözümüz olsun'

'Hilal Koskli' adlı Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımında, 'Bugün Çengelköy'de gezerken bir Bakan ve bir de Cumhurbaşkanı kızı gördüm sanki :)) Valla bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım :))' sözlerine Albayrak Twitter hesabından yanıt verdi. Albayrak paylaşımında, 'Hilal kardeşim keşke tanışabilseymişiz. Biz de üzüldük. Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel’de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar' ifadelerini kullandı.

Hilal kardeşim keske tanışabilseymişiz. Biz de üzüldük. Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel’de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar. https://t.co/hoGNL4QOII — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 9, 2020