MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Berat Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörü'nün annesinin cenaze törenine katıldı
GeriGündem Bakan Berat Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörü'nün annesinin cenaze törenine katıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2020 - 17:02,Son Güncelleme:/

Bakan Berat Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörü'nün annesinin cenaze törenine katıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Berat Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörü'nün annesinin cenaze törenine katıldı
Abone Olgoogle-news

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ayşe Aydın için bugün öğlen vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda akademisyen katıldı. Törende taziyeleri Prof. Dr. Nuri Aydın ve eşi Yaşar Andelib Aydın kabul etti.  Cenaze namazının kılınmasının ardından Ayşe Aydın'ın cenazesi Zeytinburnu'nda Kozlu mezarlığında toprağa verildi.

Bakan Berat Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle