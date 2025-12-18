Bakan Bayraktar'tan 'nükleer enerji' açıklaması: Olmazsa olmaz

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de suya yapılan zamlara ilişkin sözlerini anımsatarak, "Benim Genel Kurul'daki konuşmamdan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisi komşum aynı zamanda, bana bir mesaj gönderdi ve dedi ki 'Biz böyle bir zam yapmadık.' Ben de kendisine şunu söyledim, burada da ifade ediyorum: 'Biz bütün rakamları, yani suyla ilgili rakamları ASKİ'nin, yani Büyükşehir Belediyesine bağlı su idaresinin web sitesinden aldık.' Kamuya açık bir bilgiyi söylüyorum size, biz bunu kendi kafamızdan uydurmadık." ifadelerini kullandı.

Ankara'ya ilişkin verileri paylaşan Bayraktar, "Kullandığımız rakamlar kendilerine ait, resmi rakamlar. Sayın Başkan'a 'Eğer ASKİ'nin rakamlarında, web sitesinde, sizin koyduğunuz rakamlarda bir yanlışlık varsa biz burada düzeltiriz.' dedim." şeklinde konuştu.

Ankara'da yaşayan bir vatandaşın doğal gaz, elektrik ve su faturasından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bahsettiğini hatırlatan Bayraktar, "Su faturaları, hepimiz bunu biliyoruz, Ankara'da yaşıyoruz, elektrik fiyatlarının çok daha üzerinde seyrediyor." dedi.

Nükleer enerji alanında dünyada 60'ın üzerinde yeni reaktör yapıldığına işaret eden Bayraktar, herkesin kullandığı bu enerjiyi Türkiye'nin de uluslararası standartlara uygun bir şekilde, denetimlerini, standartlarını son derece üst seviyede tutarak, nükleer güvenliği önceleyerek ve bundan asla taviz vermeden Akkuyu'da hayata geçirdiğini kaydetti. Bayraktar, "Bu, bizim ülkemizin enerji geleceği, enerji güvenliği ve temiz bir şekilde sağlanabilmesi için, yani karbon emisyonu üretmeden sağlanabilmesi, mevcut yaptığımız yenilenebilir yatırımları desteklemek için olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Niğde'nin tüm ilçelerinde doğal gaz bulunduğunu anlatan Bayraktar, "Varto da bizim 2026 ve 2027 planlamamız içerisinde var. Orada çalışmamız 2026 yılında başlayacak ve boru gazıyla inşallah orada da doğal gazı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız." bilgilerini paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, su zammına yönelik "yanıltıcı" bilgi verdiğini söylemesi üzerine Bakan Bayraktar, "Bu rakamlar ASKİ'de var, yanlışsa onlara bakmakta fayda var ama bu rakamlar sizin rakamlarınız." diye konuştu.

Genel Kurulda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi kabul edildi.