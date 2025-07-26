Bakan Bayraktar’dan ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu: Ülkemizde nice Gabar’lar olacak

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Bakan Bayraktar, Kırklareli ve Edirne’de çeşitli temaslarda bulundu. Kırklareli’de valiliği ziyaret eden Bayraktar, AK Parti Kırklareli Teşkilat Akademisi toplantısına katıldı.

HEDEF ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Burada bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, 86 milyon vatandaşa kesintisiz, kaliteli ve ucuz enerji sunmak için çalıştıklarına vurgu yaptı. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğunu ve enerji talebinin de her geçen gün arttığını ifade eden Bayraktar, “Türkiye Yüzyılında Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda, Türkiye'yi enerjide tam bağımsız hale getirme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye eğer enerjide tam bağımsız olursa, dışarıya bağımlılığını bitirirse ekonomik anlamda bağımsızlığını kazanmış olacak ve siyaseten de çok daha güçlü bir ülke olacak. Artık Türkiye'de döviz, enflasyon bunların hepsi problem olmaktan çıkacak. Enerjiyi eğer kendi imkanlarımızla karşılarsak cari açığı, yani Türkiye'nin ekonomideki en büyük problemini ortadan kaldırmış olacağız. Biz bu bilinçle ve bu inançla çalışıyoruz” dedi.

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‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ ÇOK DEĞERLİ

2016’da ortaya koyulan Milli Enerji ve Maden Stratejisi ile Gabar gibi terörle anılan yerler de dahil olmak üzere petrol ve doğal gaz aranmayan yer bırakmamayı hedeflediklerini hatırlatan Bayraktar, şu anda Gabar’da yapılan petrol üretimiyle yılda yaklaşık 80 milyar liralık bir ekonomik değer oluşturulduğunu söyledi. Bayraktar, “Şimdi önümüze yeni ve büyük bir hedef var; Terörsüz Türkiye hedefi. Nasıl Gabar’da terörden kurtulduysak ve bu sonuçları almaya başladıysak, tüm ülke olarak terörden kurtulduğumuzda, o silahlar bırakıldığında ülkemizde İnşallah nice Gabar’lar olacak ve birçok alanda Gabar petrollerinde olduğu gibi başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Onun için Terörsüz Türkiye çok değerli bir proje. Adeta göz bebeği gibi onu koruyarak başarıya, neticeye ulaştırmamız, Türkiye'yi tümüyle terörden kurtarmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

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İKİ YENİ GEMİ

Bayraktar, Mavi Vatan’da destan yazmaya devam ettiklerini kaydetti. Enerji filosundaki sondaj gemilerinin sayısını 4’ten 6’ya yükselttiklerini ifade eden Bayraktar, 6 derin derin sondaj gemisiyle ve 2 tane sismik gemisiyle Türkiye’nin bugün dünyada dördüncü büyük derin deniz filosuna sahip ülke haline geldiğini anımsattı.

MUHALEFETE CEVAP

Muhalefetin gemi alımlarıyla ilgili eleştirilerine atıfta bulunan Bayraktar, “Çok güçlü bir derin deniz filomuz var. Bunlarla Akdeniz'de sondajlar yaptık. Hiç kimsenin hayal dahi edemediği yerlerde, Kıbrıs adasının güneyinde sondaj yaptık. O zamanlar dediler ki ‘Bu gemileri niye alıyorsunuz?’ Sen kiralık gemiyle Akdeniz'de sondaj yapabilir misin? Acaba bir metre kazı yapabilir misin? Hepsi, ‘Kusura bakmayın, biz Akdeniz’de sizinle çalışamayız. Hadi bize eyvallah’ deyip çekip gidiyorlardı. Kendi gemileriniz olunca, arkanızda güçlü bir donanma olunca kimsenin size ‘Eyvallah’ deme şansı yok.”

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16 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ

Bugün Türkiye'de dört milyon hanenin yerli gaz kullandığını belirten Bayraktar, “Bunu 2026’da 8 milyon haneye çıkarıyoruz. 2028’de dört katına çıkaracağız ve Türkiye'deki 16 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını artık kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz.” dedi.

AKKUYU’DA BİRİNCİ REAKTÖRÜN YÜZDE 95’İ TAMAM

Türkiye'nin çok büyük bir yenilenebilir enerji potansiyeli olduğunu vurgulayan Bayraktar, konutlardaki elektrik ihtiyacının tamamının rüzgar ve güneşten karşılandığını anlattı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki çalışmalardan da bahseden Bayraktar, santraldeki birinci reaktörün yüzde 95’inin tamamlandığını belirtti. Türkiye'nin nükleerde daha büyük hedefleri olduğunu ifade eden Bayraktar, “Türkiye'nin nükleerde, Akkuyu’daki 4 reaktör gibi toplamda bunlara ilave 8 tane daha reaktör yapma hedefi var. Sinop bunlar için tespit ettiğimiz lokasyonlardan birisi. Trakya önemli alternatiflerden bir tanesi.” dedi.

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ELEKTRİKTE 387, DOĞAL GAZDA 363 MİLYAR LİRA DESTEK

Vatandaşa yönelik enerji destekleriyle ilgili de bilgi veren Bayraktar, “2025 yılında elektrikteki destek 387 milyar lira. Doğal gazdaki destek 363 milyar lira” bilgisini verdi.

EDİRNE TEMASLARI

Bayraktar, daha sonra Kırklareli İl Danışma Meclisi Toplantısına da iştirak etti. Kırklareli’deki temaslarının ardından Edirne’ye geçen Bayraktar, burada da valiliği ziyaret ettikten sonra AK Parti Edirne Teşkilat Akademisi toplantısına katıldı.