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Bakan Bayraktar'dan Kürtçe selam ve birlik mesajı... 'Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz'

Güncelleme Tarihi:

#Alparslan Bayraktar#Kürtçe#Terörle Mücadele
Bakan Bayraktardan Kürtçe selam ve birlik mesajı... Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 13:47

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar terörün onlarca yıldır Türkiye’yi bölmeye ve kalkınmayı engellemeye çalıştığını belirterek “Biz, teröre karşı saflarımızı sıkı tutacağız. Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz. Ve inşallah ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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AK Parti Batman 8. Olağan İl Kongresinde konuşan Bakan Bayraktar, konuşmasına Kürtçe olarak “Baş göz üstüne geldiniz. Kongremiz hayırlı olsun. Batman’ı seviyoruz.” sözleri ile başladı.

Bakan Bayraktardan Kürtçe selam ve birlik mesajı... Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz

"TERÖRÜN HEDEFİ KALKINMA"

Terörün onlarca yıldır kardeşliğe zarar vermek ve ülkeyi bölmek için çalıştığını ifade eden Bakan Bayraktar, “Terörün bir amacı da aynı zamanda bu ülkenin kalkınmasına engelolmak. Gabar'daki petrol 50 milyon yıldır oradaydı. Maalesef terörle uğraştığımız için terör o bölgede kol gezdiği aranamadı, aranamadığı için bulunamadı. Bugün Türkiyehamdolsun petrol üretiminde 120 bin varilin üzerinde çıkan bir ülke haline geldi.” dedi.

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Bakan Bayraktardan Kürtçe selam ve birlik mesajı... Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz

"TERÖRE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Yaklaşık 3 bin bölge insanının Gabar'da çalıştığını belirten Bakan Bayraktar, “İşte terör, o kardeşlerimizin işi olmasın, aşı olmasın, umudu olmasın, hayali olmasın diye bize engel olmaya çalıştı. Biz teröre karşı saflarımızı sıkı tutacağız. Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz. Ve inşallah ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktardan Kürtçe selam ve birlik mesajı... Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz
Bakan Bayraktardan Kürtçe selam ve birlik mesajı... Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz

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#Alparslan Bayraktar#Kürtçe#Terörle Mücadele

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