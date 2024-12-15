Bakan Bayraktar'dan Kürtçe selam ve birlik mesajı... 'Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz'

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AK Parti Batman 8. Olağan İl Kongresinde konuşan Bakan Bayraktar, konuşmasına Kürtçe olarak “Baş göz üstüne geldiniz. Kongremiz hayırlı olsun. Batman’ı seviyoruz.” sözleri ile başladı.

"TERÖRÜN HEDEFİ KALKINMA"

Terörün onlarca yıldır kardeşliğe zarar vermek ve ülkeyi bölmek için çalıştığını ifade eden Bakan Bayraktar, “Terörün bir amacı da aynı zamanda bu ülkenin kalkınmasına engelolmak. Gabar'daki petrol 50 milyon yıldır oradaydı. Maalesef terörle uğraştığımız için terör o bölgede kol gezdiği aranamadı, aranamadığı için bulunamadı. Bugün Türkiyehamdolsun petrol üretiminde 120 bin varilin üzerinde çıkan bir ülke haline geldi.” dedi.

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"TERÖRE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Yaklaşık 3 bin bölge insanının Gabar'da çalıştığını belirten Bakan Bayraktar, “İşte terör, o kardeşlerimizin işi olmasın, aşı olmasın, umudu olmasın, hayali olmasın diye bize engel olmaya çalıştı. Biz teröre karşı saflarımızı sıkı tutacağız. Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz. Ve inşallah ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte getireceğiz.” ifadelerini kullandı.