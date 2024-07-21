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Bakan Bayraktar'dan Gabar'da sondaj kulesi devrilmesine ilişkin açıklama

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#Alparslan Bayraktar#Gabar#Soruşturma
Bakan Bayraktardan Gabarda sondaj kulesi devrilmesine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 20:23

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişki kapsamlı inceleme başlattıklarını belirterek "En kısa zamanda konunun aydınlığa kavuşacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu kazada mühendis Mehmet İrfan Güler'in hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Bayraktar, "Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Kazanın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere kapsamlı bir inceleme başlattık. En kısa zamanda konunun aydınlığa kavuşacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

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#Alparslan Bayraktar#Gabar#Soruşturma

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