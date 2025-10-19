Bakan Bayraktar'dan CHP'nin 'nadir element' iddialarına tepki

Haberin Devamı

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığının Eskişehir Beylikova’da bulunan nadir toprak elementleri tesisine verilen Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu belgesinin iptali için bölge idare mahkemesine başvurduğu ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nadir toprak elementleri madeninin yabancılara satılacağı iddiasında bulunan ana muhalefet partisinin sınıfta kaldığını söyleyerek “O tesis orada olmasın diye mücadele ettiler. Şimdi kalkmışlar ‘Siz bu konuyu savsaklıyorsunuz. Buraları yabancılara vereceksiniz.’ diyorlar. Her sözleri yalan ve maalesef her sözleri iftira.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞTU

Bakan Bayraktar, Şırnak’ta temaslarda bulundu. İlk olarak şehit aileleriyle buluşan Bakan Bayraktar, sosyal medyadan “Evlatlarını vatan toprağına emanet eden ailelerimizin metaneti ve vakur duruşu, yürüdüğümüz yolda bize güç veriyor. Ülkemiz için gözünü kırpmadan şahadete yürüyen tüm aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, kıymetli ailelerine hürmetlerimi sunuyorum.” paylaşımını yaptı.

TÜRKİYE’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK

Bakan Bayraktar daha sonra Şırnak Üniversitesi’nde Terörsüz Türkiye Kadınla Mümkün Programına katılırken Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementleriyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Beylikova’nın Türkiye’nin geleceği açısından en önemli projelerden biri olduğunu ifade eden Bayraktar, burada binlerce metre sondaj yaptıklarını ve Türkiye’nin kaderini değiştirecek özel önemde bir maden bulduklarını kaydetti.

CHP’Lİ BELEDİYE KARŞI ÇIKTI

Bayraktar, şimdilerde bazılarının “Bu işleri savsaklıyorlar, bunlar bu madenleri işletmiyorlar, bunlar bu madenleri şu ülkeye verecekler, bu ülkeye verecekler.” dediğini belirterek ana muhalefetin sınıfta kaldığını söyledi. Burada tesis kurmak için ÇED belgesine ihtiyaç olduğuna işaret eden Bayraktar, “Bu belgenin alınmasına yani bu tesisin kurulmasına kim karşı çıktı biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partili Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı karşı çıktı.” dedi.

MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Bayraktar, belediyenin bununla da yetinmediğini ve Eskişehir İdare Mahkemesi'ne Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği belgenin iptali için başvuruda bulunduğunu vurgulayarak “Yani o tesis orada olmasın diye mücadele ettiler. Şimdi kalkmışlar ‘Siz bu konuyu savsaklıyorsunuz. Buraları yabancılara vereceksiniz.’ Her sözleri yalan ve maalesef her sözleri iftira.” diye konuştu.

EKONOMİYE KATACAĞIZ

Kendilerine düşenin, çalışmak, yapılanları ve yalanları anlatmak olduğunun altını çizen Bayraktar, “Biz Eskişehir'de kendi madenlerimizi en hızlı bir şekilde, en güzel bir şekilde ekonomimize katacağız.” dedi.

OYUN DEĞİŞTİRİCİ ETKİ

Bakan Bayraktar, programın ardından Gabar’a çıkarak Şehit Esma Çevik 1-3 Petrol Üretim Sahasında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 73 kadın mühendis ile buluştu. Daha sonra gazetecilere açıklamalar yapan Bayraktar, nadir toprak elementlerinin Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda oyun değiştirici etkisi olduğunu söyledi.

DURDURMAK İSTEDİLER

Bayraktar, nadir toprak elementleriyle ilgili kendilerinin çalışma yaptığını, rezervi bulduğu, pilot tesisi kurduğunu belirterek “Bütün bunları biz yaparken CHP, oradaki çalışmaların geciktiğinden dem vuruyor. Ama aynı CHP’nin yönetiminde olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin pilot tesisin kurulumuyla alakalı mahkemeye başvurusu, onu durdurmakla alakalı başvurusu var.” dedi.

CHP’Lİ BELEDİYEDEN İPTAL TALEBİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 5 Mart 2021’de Eskişehir Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurarak Eskişehir Beylikova’daki tesisin yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Belediye başvurusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “ÇED olumlu” kararının Anayasaya, çevre hukukuna, usule, hukuka ve bilimsel gerçekler ile kamu düzeni ve kamu yararına aykırı olduğunu savunarak iptalini istedi. Belediye başvuru talebinde ayrıca tesisin; orman, mera ve tarım alanları ile yörede ekolojik dengeyi tamamen bozacağını iddia etti.

Bakan Bayraktar kadın mühendislerle buluşmasında Türkiye’nin enerji ve madencilik alanındaki vizyonunu ve hedeflerini anlattı. Kadın mühendislerin yürütülen faaliyetlere ilişkin sorularını yanıtladı.