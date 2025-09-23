Bakan Bayraktar'dan ABD'li iş insanlarına yatırım çağrısı

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar, Türkiye-ABD İş Konseyi ve Atlantik Konseyi işbirliğinde düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Burada ABD'nin önde gelen enerji ve finans şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarını ve bu konudaki önceliklerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, 2024 yılında Yenilenebilir Enerji Yol Haritasını oluşturduklarını, bu yol haritası doğrultusunda çok ciddi bir potansiyelin olduğu rüzgar ve güneş enerjisinde 120 gigavatlık kurulu güce ulaşmak istediklerini kaydetti.

Yenilenebilir enerjide izin süreçlerini kısaltan, yatırımları kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ve her yıl rüzgar ve güneşte 2 bin megavatlık yarışma yaptıklarını ifade eden Bayraktar, "Bunun için enerji altyapımıza 30 milyar dolarlık ciddi bir yatırım yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

New York’ta, TAİK ve Atlantik Konseyi iş birliğinde düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı’nda ABD’nin önde gelen enerji ve finans şirketlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek enerji politikalarımızı ve önceliklerimizi anlattık.… pic.twitter.com/UDDfYtE4vO — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 23, 2025

Bayraktar, çok daha güçlü ve modern bir altyapı için yatırımcılara çağrıda bulunarak, yeni iletim mimarisinin Türkiye enerji piyasalarının omurgasını oluşturacağını, böylece daha rekabetçi ve daha ucuz enerji fiyatlandırması yapılabileceğini kaydetti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enerji talebinin arttığını, bunda veri merkezlerinin, elektrikli araçların, iklimlendirme sistemlerinin ve yapay zekanın etkisi olduğunu kaydeden Bayraktar, "Yapay zekanın enerji tüketimi üzerindeki etkisi henüz ölçülmüş değil. Ancak artan talebi karşılamak için altyapıya yatırım yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, doğal gaz ve elektrikte bölgesel bağlantıları güçlendirdiklerini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Haberin Devamı

"Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile yeşil elektrik iletimi ve ticareti konusunda önemli bir anlaşma sağladık. Güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan rotası izleyerek Avrupa'ya ulaştırmayı hedefliyoruz. Doğal gazda hem doğuda hem batıda kapasite artırdık. Bulgaristan ve Yunanistan bağlantılarıyla Güneydoğu Avrupa ülkelerinin enerji arz güvenliğine önemli katkılar sağladık. Geliştirdiğimiz projelerle 2025 yılında Suriye'ye ve Nahçıvan'a gaz tedarikine başladık. Enerjide merkez ülke olma hedefiyle hareket ediyoruz."

ABD'li şirketlerle petrol ve doğal gazda ortak arama faaliyetleri ile üçüncü ülkelerde ortaklıklar, uzun dönemli LNG anlaşmaları, küçük modüler reaktörler ve madencilik konularında işbirliği fırsatları bulunduğunu ifade eden Bayraktar, bu fırsatları hızlı bir şekilde somutlaştıracak potansiyelin bulunduğunu da kaydetti.