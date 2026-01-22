×
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Bayraktar: Dev sondaj gemilerimiz göreve hazırlanıyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 23:11

 ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Filomuza kattığımız dev sondaj gemilerimiz göreve hazırlanıyor. Filomuzun en yeni üyeleri olan Yıldırım Karadeniz’de, Çağrı Bey ise Somali denizlerinde ilk sondaj faaliyetlerini gerçekleştirecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han’ın ardından filomuza kattığımız dev sondaj gemilerimiz göreve hazırlanıyor. Filomuzun en yeni üyeleri olan Yıldırım Karadeniz’de, Çağrı Bey ise Somali denizlerinde ilk sondaj faaliyetlerini gerçekleştirecek. Mavi Vatan’da ve okyanuslarda bayrağımızı dalgalandıran bu güçlü simgeler teknik kapasitemizin ve kararlılığımızın en somut nişaneleridir. Kendi filomuz, millî teknolojimiz ve mühendislerimizle enerjideki büyük hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'ın paylaşımda, Yıldırım ve Çağrı Bey sondaj gemilerinin tanıtımını içeren bir video da yer aldı.

