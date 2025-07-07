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Bakan Bayraktar, vefat eden teyzesinin Hatay'daki cenaze törenine katıldı

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#Alparslan Bayraktar#Hatay#Cenaze
Bakan Bayraktar, vefat eden teyzesinin Hataydaki cenaze törenine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 15:23

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 83 yaşında hayatını kaybeden teyzesi Hatice Yıldız'ın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

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Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı yaşamını yitiren Yıldız için Kırıkhan ilçesindeki Mezarlık Kompleksi'nde cenaze namazı kılındı.

Bakan Bayraktar, vefat eden teyzesinin Hataydaki cenaze törenine katıldı

Namazın ardından Bakan Bayraktar'ın da omuz verdiği naaş, mezarlıkta defnedildi.

Bayraktar ve Yıldız'ın ailesi, okunan dualar sonrasında taziyeleri kabul etti.

Bakan Bayraktar, vefat eden teyzesinin Hataydaki cenaze törenine katıldı

Cenaze törenine, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

 

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#Alparslan Bayraktar#Hatay#Cenaze

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