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Bakan Bayraktar, Türkmenistan ile olası işbirliklerine yönelik görüşmeler yaptı

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#Alparslan Bayraktar#Türkmenistan#Enerji
Bakan Bayraktar, Türkmenistan ile olası işbirliklerine yönelik görüşmeler yaptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 19:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan ile enerjide işbirliğinin artırılmasına yönelik görüşmeler yapıldığını bildirdi.

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Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aşkabat ziyareti kapsamında Enerji Bakanı Annageldi Saparov ve Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev ile bir araya geldiğini kaydetti.

Garlyev ile yapılan görüşmede doğal gaz alanında halihazırda devam eden işbirliğinin yanına maden alanını da eklemek için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, "İnanıyorum ki doğal gazda olduğu gibi maden alanında da birlikte çalışarak iki ülkenin faydasına olacak projelere imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Aşkabat temasları kapsamında Saparov ile de bir araya gelen Bayraktar, elektrik üretimine ilişkin gelecek dönem stratejilerinin paylaşıldığını aktardı.

Bayraktar, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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"Elektrik üretiminin yanı sıra komşularımızla ve bölgemizdeki ülkelerle elektrik enterkonneksiyonunun genişletilmesinin önemine dikkat çektik. Bu alanlarda olası işbirliği imkanlarını ele aldık. Türkmenistan ile uzun yıllara varan iyi ilişkilerimizin elektrik alanında atacağımız yeni adımlarla birlikte daha da ileri taşınacağına inanıyorum."

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#Alparslan Bayraktar#Türkmenistan#Enerji

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