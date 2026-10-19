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Bakan Bayraktar: ‘Türkiye’nin Enerji Güvenliği’ konusunu ele aldığımız bir sunum gerçekleştirdik

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#Alparslan Bayraktar#Enerji Güvenliği#Milli Güvenlik Konferansı
Bakan Bayraktar: ‘Türkiye’nin Enerji Güvenliği’ konusunu ele aldığımız bir sunum gerçekleştirdik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 20:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Millî Güvenlik Konferansları kapsamında, en kritik gündem maddelerimizden biri olan ‘Türkiye’nin Enerji Güvenliği’ konusunu ele aldığımız bir sunum gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Millî Güvenlik Konferansları kapsamında, en kritik gündem maddelerimizden biri olan ‘Türkiye’nin Enerji Güvenliği’ konusunu ele aldığımız bir sunum gerçekleştirdik. Enerji vizyonumuzu, gelecek hedeflerimizi ve enerji arz güvenliğimizi güçlendirmeye yönelik stratejik adımlarımızı paylaştık; kurumlar arası istişare ve güçlü koordinasyonun bu süreçteki önemini vurguladık. Enerji güvenliğinin aynı zamanda bir millî güvenlik meselesi olduğuna dikkat çektik. Devletimizin güvenlik yaklaşımını pekiştiren, kurumlar arası eş güdüm ve farkındalığı artıran bu buluşmayı hayata geçiren Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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#Alparslan Bayraktar#Enerji Güvenliği#Milli Güvenlik Konferansı

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