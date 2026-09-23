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Bakan Bayraktar: Türkiye-Irak ortaklığını somut projelerle ileri taşımak için çalışacağız

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#Alparslan Bayraktar#Irak#PROJE
Bakan Bayraktar: Türkiye-Irak ortaklığını somut projelerle ileri taşımak için çalışacağız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 23:35

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin New York kentinde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile gerçekleştirdiği görüşmeye eşlik etti. Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Bayraktar, “Türkiye-Irak ortaklığını bölgesel refahı destekleyen somut projelerle ileri taşımak için kararlılıkla çalışacağız” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Bayraktar, New York temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile gerçekleştirdiği görüşmeye katıldı. Sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen elektrik enterkonneksiyonları, doğal gaz ve petrol boru hatlarıyla Irak’ın ve bölgenin enerji arz güvenliğine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

İki ülke arasındaki enerji yatırımları ve stratejik ortaklığa değinen Bayraktar, “Ülkelerimizin enerji altyapılarını birbirine bağlayacak bu yatırımlarla karşılıklı ticareti geliştirmek, enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara erişimini güçlendirmek ve Türkiye-Irak ortaklığını bölgesel refahı destekleyen somut projelerle ileri taşımak için kararlılıkla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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#Alparslan Bayraktar#Irak#PROJE

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