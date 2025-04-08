Bakan Bayraktar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Pakistan'ın Başkenti İslamabad'da başbakan Şahbaz Şerif ile görüştü. Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile İslamabad’daki Başbakanlık Konutu’nda bir araya geldik. Görüşmemizde, 13 Şubat’ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Şahbaz Şerif’in himayelerinde İslamabad’da imzaladığımız enerji ve madencilik alanlarındaki Mutabakat Zaptı'nın, somut iş birliklerine dönüşmesini sağlayacak adımları değerlendirdik. Kalkınma odaklı ve karşılıklı faydaya dayalı ortak projelerle, iki ülke arasındaki köklü ilişkileri enerji ve doğal kaynaklar alanında yeni bir aşamaya taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.