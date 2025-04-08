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Bakan Bayraktar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Alparslan Bayraktar#Pakistan#Şahbaz Şerif
Bakan Bayraktar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 20:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Pakistan'ın Başkenti İslamabad'da başbakan Şahbaz Şerif ile görüştü. Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile İslamabad’daki Başbakanlık Konutu’nda bir araya geldik. Görüşmemizde, 13 Şubat’ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Şahbaz Şerif’in himayelerinde İslamabad’da imzaladığımız enerji ve madencilik alanlarındaki Mutabakat Zaptı'nın, somut iş birliklerine dönüşmesini sağlayacak adımları değerlendirdik. Kalkınma odaklı ve karşılıklı faydaya dayalı ortak projelerle, iki ülke arasındaki köklü ilişkileri enerji ve doğal kaynaklar alanında yeni bir aşamaya taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. 

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#Alparslan Bayraktar#Pakistan#Şahbaz Şerif

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