Bakan Bayraktar: O gece yüreğin gücü, çeliğin gücünü yendi

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Bakan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonunda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma toplantısına katıldı. Toplantıya 15 Temmuz gazilerinin yanı sıra bakanlığın üst düzey yöneticileri ve personeli de iştirak etti.

MİLLETİN ZAFERİ

Video gösterimiyle başlayan, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, “Bu toplantının,'15 Temmuz Destanını kavrama ve Milletin Zaferini hatırlama noktasında faydalı olacağına inanıyor, şehadetleriyle o geceyi aydınlatan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.” dedi.

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Bakan Bayraktar, 10 yıl önce millet olarak ibretlik bir sınamadan geçtiklerini kaydederek “Malazgirt’te, İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda karşımıza çıkan dahili ve harici düşmanlarla 15 Temmuz 2016’da bir kez daha karşı karşıya geldik.” diye konuştu.

AZ RASTLANIR BİR DESTAN

Devletin önemli kurumlarına uzun yıllar içinde sızmış olan bir terör yapılanmasının, dışarıdan aldıkları talimatlarla egemenliği ele geçirmek istediğini hatırlatan Bayraktar, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Milletimi meydanlara davet ediyorum.’ çağrısı ile dünyada eşi benzerine az rastlanır bir destan yazılmaya başladı.” dedi.

SALALAR ZAFERİ MÜJDELEDİ

Bakan Bayraktar, milletin uçaklara, tanklara, gemilere bayrak kaldırdığını, o gece yüreğin gücünün, çeliğin gücünü yendiğini belirterek “Minarelerden yükselen salalar adeta zaferi müjdelerken FETÖ’cü hainler teker teker teslim oldu. Gün ışırken iman, vatan sevgisi ve fedakârlık galip geldi.” diye konuştu.

Hain darbe girişiminden hemen sonra Milli Enerji ve Maden Politikasını hayata geçirdiklerini anlatan Bayraktar, “Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımızla ve kendi ekipmanlarımızla dışa bağımlılığımızı sona erdirecek hamleler başlattık.” dedi.

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YENİ ENERJİ MİMARİSİ

Bakan Bayraktar, Milli Enerji ve Maden Politikasının 10’uncu yılında yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalıştıklarını ifade ederek “Dünya, enerjide elektrik çağına giriyor. Bu nedenle yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrikleşme yer alıyor. Daha dayanıklı, daha esnek ve dijitalleşen bir enerji altyapısı oluşturmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 10 yıl önce olduğu gibi bugün de yekvücut olacaklarını dile getiren Bayraktar, “Çok çalışacak, kardeşliğimizi güçlendirecek, kızılelmamız olan enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızda; sahada, santrallerde, sondaj gemilerinde, maden ocaklarında, iletim ve dağıtım altyapılarında, laboratuvarlarda ve ofislerde büyük bir özveriyle görev yapan her bir çalışma arkadaşımız, Türkiye'nin enerjide ve madencilikte tam bağımsızlık yolculuğunun isimsiz kahramanlarıdır.” ifadelerini kullandı.

ENERJİDE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Bakan Bayraktar, mesai arkadaşlarına ortaya koydukları emek için teşekkür ederek “Nasıl ki 15 Temmuz gecesi milletimiz iradesine sahip çıktıysa bizler de aynı kararlılıkla ülkemizin enerjideki hedeflerine kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü Türkiye ancak enerjide güçlü bir Türkiye ile mümkündür.” değerlendirmesini yaptı.

DAİMA YAŞATACAĞIZ

Bunu yaparken milletine sahip çıkan kahramanları da unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurgulayan Bayraktar, “Onların fedakârlığını ve bizlere emanet ettikleri bağımsızlık ruhunu daima yaşatacağız.” dedi. Bakan Bayraktar, 15 Temmuz şehitlerine bir kez daha rahmet dilerken “Allah, milletimize bir daha 15 Temmuz ihaneti yaşatmasın. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun.” diye konuştu.

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Konuşmanın ardından Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Yaşar Gücenmez ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aydar, Bakan Bayraktar’a plaket takdim etti. Bakan Bayraktar, daha sonra fuaye alanında bulunan ve 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.