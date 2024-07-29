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Bakan Bayraktar: Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkıdır

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#Alparslan Bayraktar#Mavi Vatan#Doğal Kaynak
Bakan Bayraktar: Mavi Vatan, Türkiyenin denizlerdeki egemenlik hakkıdır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 19:19

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mavi Vatan'ın Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkı olduğunu ve keşfedilen doğal kaynakları, milletin hizmetine sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

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Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkıdır. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz ve filomuza dahil ettiğimiz yeni gemimiz yüzer üretim platformumuz ile birlikte Mavi Vatan’da keşfettiğimiz doğal kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendimize ait gemi filomuzla Mavi Vatan’ın her bir noktasında milletimizin hakkını aramak, bulmak ve çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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#Alparslan Bayraktar#Mavi Vatan#Doğal Kaynak

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