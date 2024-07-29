Bakan Bayraktar: Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkıdır

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Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik hakkıdır. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz ve filomuza dahil ettiğimiz yeni gemimiz yüzer üretim platformumuz ile birlikte Mavi Vatan’da keşfettiğimiz doğal kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendimize ait gemi filomuzla Mavi Vatan’ın her bir noktasında milletimizin hakkını aramak, bulmak ve çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.