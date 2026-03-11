Bakan Bayraktar, madencilerle iftar yaptı

Haberin Devamı

Bakan Bayraktar, Zonguldak’ta bir dizi temasta bulundu. Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bayraktar, daha sonra TTK’nın Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesine geçerek -630 metre kotta madencilerle iftar yaptı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mesut Özil de iftarda yer aldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde, yerin yüzlerce metre altında emeğiyle üretime hayat veren madencilerimizle iftar sofrasında bir araya geldik.



Madencilerimiz fedakârlıkları, cesaretleri ve görev bilinciyle yalnızca üretimin değil, milletimizin alın teriyle yazdığı büyük… pic.twitter.com/FUieZhmbcq — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) March 11, 2026

Haberin Devamı

"KENDİ ENERJİSİ OLANIN DAHA GÜÇLÜ OLDUĞU SÜREÇ"

Ortadoğu’da bir savaş yaşandığına ve savaşla birlikte enerji konusunun daha çok gündeme geldiğine işaret eden Bakan Bayraktar, "Burada sizlerin yaptığı işin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kendi enerjisi olan, kendi enerji kaynaklarını kullanabilen bir ülkenin çok daha farklı, çok daha güçlü olduğu bir süreç var. Onun için biz hep, başından beri Milli Enerji ve Maden Politikası diyorduk" dedi.

Bakan Bayraktar, Zonguldak’taki kömürle, Karadeniz’deki doğal gazla ve Gabar’daki petrolle enerjideki dışa bağımlılığı bitirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

ÖNCE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendirdiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Sizlerin sağlığı, sizlerin güvenliği ve emniyeti bizim için en önemli konu. Elbette ki üreteceğiz, elbette ki ülkemiz ürettikçe büyüyecek ama önemli olan sizlerin sağlıklı bir şekilde bu üretimi yapabilmeniz. Ondan sonra ‘çevreye rağmen değil, çevreyle uyumlu iş yapacağız’ diyoruz. Türkiye'nin madenlerini inşallah ekonomimize böylece katmış olacağız" diye konuştu.

"TEDBİRLERİ EN HIZLI ŞEKİLDE ALIYORUZ"

Bakan Bayraktar, "Emniyetle ilgili tedbirlerimizi en üst düzeyde tutmamız lazım. İş yapış tarzını, alışkanlıklarımızı buna göre değerlendirmemiz ve uygulamamız lazım. Biz gerekli tedbirleri hep birlikte alacağız, alıyoruz. Çalışma sayısı ve süreleri en kısa zamanda normale döndürecek tedbirleri de en hızlı şekilde alıyoruz. Bundan bir endişeniz olmasın" açıklamasını yaptı.