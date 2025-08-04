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Bakan Bayraktar, Kongo Başbakanı Makosso ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Enerji Ve Maden İş Birliği#Alparslan Bayraktar#Anatole Collinet Makosso
Bakan Bayraktar, Kongo Başbakanı Makosso ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 18:23

Bakan Bayraktar, Kongo Başbakanı Makosso ile enerji ve madende iş birliği imkanlarını görüştü.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso ile enerji ve maden alanında iş birliği imkanlarını görüştüklerini bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Kongo Başbakanı Makosso ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini açıkladı.

Görüşmede konuk başbakan ile madencilik ve hidrokarbon alanlarındaki güçlü potansiyeli ve yenilenebilir enerji kapasitesiyle öne çıkan Kongo ile ortak projeler geliştirme imkanlarını değerlendirdiklerini kaydeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Afrika ülkeleriyle enerji ve maden alanlarındaki ortaklıklarımızı geliştirmeyi, karşılıklı kazanıma dayalı kalıcı iş birlikleri tesis etmeyi hedefliyoruz."

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#Enerji Ve Maden İş Birliği#Alparslan Bayraktar#Anatole Collinet Makosso

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