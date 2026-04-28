Bakan Bayraktar'dan diplomatik temaslar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'OECD Kritik Mineraller Forumu' kapsamında Peru Enerji Bakanı Nelly Paredes del Castillo ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "OECD Kritik Mineraller Forumu kapsamında Peru Çevre Bakanı Nelly Paredes del Castillo ile bir araya geldik. Peru’nun sahip olduğu zengin yer altı kaynaklarını Türkiye’nin madencilik alanındaki tecrübesiyle bir araya getirebileceğimiz başlıkları ele aldık. Görüşmemizde iki ülkenin bu zenginliğini ortak üretim, yatırım ve teknoloji geliştirme alanlarında somut iş birliklerine dönüştürme noktasında istişarede bulunduk" dedi.

BAYRAKTAR, TOKTOBAEV İLE İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'OECD Kritik Mineraller Forumu' kapsamında Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik İşler Bakanı Akyl Toktobaev ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik İşler Bakanı Sayın Akyl Toktobaev ile İstanbul'da görüştük. İki ülke arasında başta kamu şirketlerimiz olmak üzere madencilik alanında somut projelerin hayata geçirilmesine yönelik yol haritasını ele aldık" dedi.

FAS ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAKANI BENALİ İLE GÖRÜŞTÜ

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'OECD Kritik Mineraller Forumu' kapsamında Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "OECD Kritik Mineraller Forumu kapsamında, Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Leila Benali ile bir araya geldik. Enerji talebindeki artış, arz güvenliği ve sürdürülebilir dönüşüm hedefleri çerçevesinde iki ülkenin önceliklerini ve birbirini tamamlayan imkânlarını ele aldık. Yenilenebilir enerji, doğal gaz altyapısı ve yeni nesil enerji teknolojileri alanlarında yürüttüğümüz diyaloğun somut projelere dönüşeceğine inanıyorum" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN SANAYİ VE MADEN KAYNAKLARI BAKANI İBRAHİM AL-KHORAYEF İLE GÖRÜŞTÜ

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'OECD Kritik Mineraller Forumu' kapsamında Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Al-Khorayef ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "İstanbul'da Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Bandar bin İbrahim Al-Khorayef ile bir araya geldik. Kritik mineraller başta olmak üzere madencilik alanında son dönemde tesis ettiğimiz iş birliğinin geldiği noktayı değerlendirirken bu alanda yatırım, teknoloji ve tedarik zincirleri ekseninde gelişen yeni dinamikleri ele aldık. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında gelişen diyaloğun, uzun vadeli ve yüksek katma değerli ortaklıklarla daha da derinleşeceğine inanıyorum" dedi.

