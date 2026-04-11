Bakan Bayraktar Kayseri’de konuştu: İnşallah Somali'deki faaliyetlerimizde çok hayırlı neticeler alırız

Bakan Bayraktar, Kayseri’de çeşitli temaslarda bulundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı’na iştirak eden Bakan Bayraktar, burada bir konuşma yaptı.

HEDEF ENERJİDE BAĞIMSIZLIK

Vatandaşa kesintisiz, kaliteli ve ucuz enerji sunabilmek için çalıştıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, hedeflerinin Türkiye’yi enerjide bağımsız kılmak olduğunu söyledi. Bakan Bayraktar, “Türkiye'yi enerjide bağımsız kıldığımız gün; ekonomide çok daha güçlü, çok daha bağımsız oluruz” dedi.

DÜNYANIN 4’ÜNCÜ BÜYÜK ENERJİ FİLOSU

2016'dan sonra Türkiye’nin kendi gemileriyle ve kendi mühendisleriyle doğal gaz ve petrol aramaya başladığına işaret eden Bakan Bayraktar, Türkiye’nin bugün dünyanın en büyük 4’üncü derin deniz filosuna sahip ülkesi haline geldiğini kaydetti.

ÜRETİM ARTMAYA DEVAM EDECEK

Karadeniz’deki doğal gaz üretimiyle 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını, bu yıl üretimin iki katına çıkacağını anlatan Bakan Bayraktar, “Yeni keşifler de hedefliyoruz. Karadeniz'de şimdi yeni sondajlara başladık. Farklı coğrafyalarda da bu arayışlarımıza devam ederek Türkiye'nin yurtiçi ve yurtdışındaki üretimini arttırmaya devam edeceğiz.” dedi.

TÜRKİYE, DIŞARIDA ÇOK DAHA AKTİF OLACAK

Petrol üretiminde öne çıkan büyük şirketlerin bazılarının kendi ülkelerinden ziyade farklı ülkelerde üretim yaptığını anlatan Bakan Bayraktar, “Niye milli şampiyon olmasını istediğimiz Türkiye Petrolleri, yurtdışında benzer şeyleri yapmasın? Libya'da, Suriye'de; Orta Asya'da, Ortadoğu'da yapmasın? Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin dışarıda çok daha aktif olacağı bir dönem” diye konuştu.

SOMALİ’DE SONDAJ

Somali açıklarında sondaj çalışması yapacak olan Çağrı Bey Sondaj Gemisi’ni karşılamak üzere dün Somali’de bulunduğunu anımsatan Bakan Bayraktar, “İnşallah Somali'deki bu faaliyetlerimizde hem Somali için hem o bölge için hem de Türkiye için çok hayırlı neticeler alırız. İnşallah Cenabıhak oradan bir müjdeyi hem Somali halkına hem milletimize vermeyi bizlere nasip eder.” diye konuştu.

AFRİKA’DA ÖNEMLİ İŞLER YAPIYORUZ

Türkiye’nin Afrika’da çok önemli işler yaptığını belirten Bakan Bayraktar, “’Dünya 5'ten büyüktür’, ‘Daha adil bir dünya mümkün’ söyleminin ete kemiğe bürünmüş halini Somali'de hayata geçiriyoruz.” ifadelerini de kullandı.

GÜNEŞ BİR NUMARA OLUYOR

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide de önemli bir potansiyeli olduğuna dikkat çekti. Bakan Bayraktar, “2026’da Türkiye'deki kurulu güçte güneş, bütün kaynakları geçiyor. Güneş, belki ürettiği elektrik açısından değil ama kurulu gücü açısından Türkiye'nin bir numaralı gücü haline gelecek. Türkiye'nin muazzam bir yenilenebilir enerji potansiyeli var.” açıklamasını yaptı.

ÇEŞİTLİ TEMASLAR

Bakan Bayraktar, daha sonra Kayseri Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.