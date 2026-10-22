Bakan Bayraktar: Kanada ile enerjide ortak bildiri imzaladık

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Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Sayın Mark Carney'in başkanlıklarında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye katıldık. Kanada'dan Başbakan düzeyinde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından tarihi önem taşıyan temaslar kapsamında Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Tim Hodgson ile Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Ortak Bildiri'yi imzalayarak liderler huzurunda teati ettik. Bu bildiriyle nükleer enerji, LNG tedariki, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında iş birliğimizi geliştirecek kapsamlı bir çerçeve oluşturduk. Karşılıklı yatırımların artırılması, şirketlerimiz arasında yeni ortaklıkların kurulması yönündeki irademizi ortaya koyduk. Kanada'nın artan LNG ihraç kapasitesi ve nükleer teknoloji alanındaki birikimi ile ülkemizin büyüyen enerji pazarı ve yatırım hedefleri, uzun vadeli iş birliğimiz için önemli fırsatlar sunuyor. Jeopolitik gerilimlerin enerji akışlarını yeniden şekillendirdiği, piyasa belirsizliklerinin ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıkların arttığı bir dönemde, ülkelerin güvenilir ortaklarla kurduğu uzun vadeli ilişkiler daha da büyük önem taşıyor. Bu çerçevede, bildiride yer alan iş birliği alanlarının önümüzdeki dönemde ülkelerimize karşılıklı fayda sağlayacak somut çalışmalara dönüşmesini temenni ediyorum.”