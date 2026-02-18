×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Bayraktar, Kanada Enerji Bakanı Hodgson ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Enerji Ve Tabii Kaynaklar#Alparslan Bayraktar#Kanada Enerji Bakanı
Bakan Bayraktar, Kanada Enerji Bakanı Hodgson ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 22:13

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa’nın başkenti Paris’te Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fransa’da, Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Tim Hodgson ile bir araya geldik. Görüşmemizde önümüzdeki süreçte devreye almayı planladığımız nükleer enerji santrallerine yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ayrıca kritik mineraller ve doğal gaz alanlarında ülkelerimizde hayata geçirebileceğimiz projelere ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enerji Ve Tabii Kaynaklar#Alparslan Bayraktar#Kanada Enerji Bakanı

BAKMADAN GEÇME!