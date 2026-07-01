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Bakan Bayraktar, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çekiç ile görüştü

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#Alparslan Bayraktar#Metin Çekiç#İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
Bakan Bayraktar, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çekiç ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 22:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç ile Bakanlıkta bir araya geldi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Madencilikte kendi kaynaklarımızı, sürdürülebilir bir şekilde küresel rekabette hak ettiği noktaya taşıma irademizi paylaştık. 'Önce İnsan, Sonra Çevre, Sonra Katma Değerli Madencilik' anlayışı ile iş sağlığı ve güvenliğinden asla taviz vermeden, çevreyle tam uyumlu, ham madde ihracatı yerine uç ürün üretimine odaklanan bir madencilik ekosistemi inşa etme kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Alparslan Bayraktar#Metin Çekiç#İstanbul Maden İhracatçıları Birliği

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