Bakan Bayraktar: Hedefimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sinop 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Sinop’a geldi. Atatürk Spor Salonu’na düzenlenen kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Sinop İl Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE’Yİ ENERJİDE BAĞIMSIZ KILMAK'

Kongrede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki hedeflerine dikkat çekti. Bakan Bayraktar, “Buraya gelmeden önce İnceburun’a gittik. Hepinizin malumu. Türkiye’nin enerjide en büyük hedefi, bizim enerjideki kızıl elmamız. Gençler sizin Türkiye’de gelecekte daha güçlü, daha aydınlık, daha büyük bir ülke olma yolundaki en büyük hedefimiz Türkiye’yi enerjide bağımsız kılma hedefidir. Bizim mutlak suretle enerjide dışa bağımlılığımızı bitirmemiz lazım. Onun için ülkemizde tüm kaynakları rüzgarlarımızı, güneşimizi, hidrolik kaynaklarımızı, nükleeri, doğal gazı, petrolü mutlaka bulmamız, üretmemiz ve ekonomimize katmamız lazım” diye konuştu.

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'2020’DE TARİHİ DOĞAL GAZ KEŞFİNİ YAPTIK'

Türkiye’nin enerji alanındaki dönüşümüne dikkat çeken Bakan Bayraktar, 22 yıllık AK Parti iktidarında önemli adımlar atıldı. 2002 yılında Türkiye 230-240 milyar dolarlık bir ekonomiye sahipti. Bugün sadece ihracatımız 2024 yılında 262 milyar dolara ulaştı ve ülkemiz 1 trilyon 350 milyar dolarlık bir ekonomi haline geldi. Doğal gaz artık sadece 5 ilde kullanılan bir yakıt değil. 2002 yılında AK Parti yola çıkarken Türkiye’nin sadece 5 ilinde doğal gaz vardı. Bugün kaç ilde var biliyor musunuz? Türkiye’nin 81 ilinde Sinop dahil bütün illerimizde 900’ün üzerinde yerleşim yerinde doğal gaz kullanılıyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız 2002 yılında ‘bu 5 ilde olan doğal gazı biz Türkiye’de bütün hanelere götürmemiz lazım’ dedi. Türkiye’de artık tamamını ithal ettiğimiz doğal gazın bir kısmını üretir hale geldik. Bunun için 2016 yılında yeni bir sayfa açtık. Türkiye’de petrol ve doğal gaz aramada ‘biz denizlerimizde, birilerinin masal dediği mavi vatanda Akdeniz’de, Karadeniz’de aranmadık yer bırakmayacağız’ dedik. Bunları yaparken yabancı büyük firmalarla ortaklık yaptık sonrasında Karadeniz’de aramalar yaptık bir netice alamadık. ‘Bir şeyleri değiştirmemiz lazım’ dedik ve ‘kendi gemilerimizde Fatih’imizle, Yavuz’umuzla, Kanuni gemimizle, Abdul Hamit Han gemimizle kendi mühendislerimizle, kendi teknisyenlerimizle bu aramaları yapacağız’ dedik. Böyle yola çıktık ve 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Bütün ihtiyacımız olan petrol ve doğal gazı Türkiye’de bulamayabiliriz. Onun için biz Türkiye olarak farklı coğrafyalarda da Afrika’da, Somali’de, Libya’da, Irak’ta, Azerbaycan’da petrol ve doğal gaz arıyoruz ve üretiyoruz” dedi.

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Nükleer enerjide önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz aynı zamanda Türkiye’nin 70 yıllık rüyası olan nükleer rüyasını da AK Parti iktidarında hayata geçiriyoruz. 1950’lerden itibaren Türkiye nükleer enerji yapmaya çalışmış. Hemen her iktidar döneminde böyle bir niyet ortaya koymuş. 1970'lerde bugün Mersin Akkuyu’daki sahanın yer tespiti yapılmış ama 1960’lar, 1970’ler, 2000’ler ve nihayet AK Parti iktidarında 2010 yılında Rusya ile bir anlaşma imzaladık. Meclisimizden o anlaşma geçti ve onaylandı. O anlaşma çerçevesinde bugün Akkuyu’da, Mersin’de 4 tane reaktörün aynı anda inşası devam ediyor. Dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesi. İnşallah bir benzeri Sinop’ta olacak. Türkiye, mutlak suretle kesintisiz enerjiye sahip olmak istiyorsa doğal gazdaki dışa bağlılığı düşürmek istiyorsa mutlaka nükleer enerjiye sahip olmak zorunda.”

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Konuşmaların ardından kongreye tek liste ve tek aday olarak giren AK Parti Sinop İl Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, il başkanı seçildi.