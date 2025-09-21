Bakan Bayraktar gençlikle buluştu

Haberin Devamı

İlk kez geçen sene festival kapsamında Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması düzenlendiğini anımsatarak İstanbul Çekmece’de yarışmada ilk dörde kalan projeleri dinleme imkânı bulduğunu söyledi. Bayraktar, yarışmanın Türkiye’nin nükleer geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydederek gelecek yıllarda bu organizasyonu daha da büyüteceklerini açıkladı:

NÜKLEER YARIŞMALARI

“Dünyada enerji ihtiyacı artıyor. Temiz ve yerli kaynaklar önem kazanıyor. Bu soruna bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Onun için burada yapılan bütün yarışmalar, özellikle nükleer teknoloji alanındaki yarışma önem arz ediyor. Sizler, ülkemiz için, geleceğimiz için, aydınlık yarınlarımız için birer ümitsiniz. Sizlerin çalışmalarıyla Türkiye’nin geleceğinin çok daha aydınlık olacağına inanıyoruz. Biz her konuda sizlere destek olmaya hazırız.”

PROJELERİ İNCELEDİ

Bakan Bayraktar, TEKNOFEST alanında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın standını ziyaret etti. Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın çadırında takımların projelerini inceledi, gençlerle sohbet etti.