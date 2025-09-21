×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Bayraktar gençlikle buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Alparslan Bayraktar#TEKNOFEST#Nükleer Enerji
Bakan Bayraktar gençlikle buluştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 07:00

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST’te gençlerle özel bir buluşma gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

İlk kez geçen sene festival kapsamında Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması düzenlendiğini anımsatarak İstanbul Çekmece’de yarışmada ilk dörde kalan projeleri dinleme imkânı bulduğunu söyledi. Bayraktar, yarışmanın Türkiye’nin nükleer geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydederek gelecek yıllarda bu organizasyonu daha da büyüteceklerini açıkladı:

NÜKLEER YARIŞMALARI

“Dünyada enerji ihtiyacı artıyor. Temiz ve yerli kaynaklar önem kazanıyor. Bu soruna bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Onun için burada yapılan bütün yarışmalar, özellikle nükleer teknoloji alanındaki yarışma önem arz ediyor. Sizler, ülkemiz için, geleceğimiz için, aydınlık yarınlarımız için birer ümitsiniz. Sizlerin çalışmalarıyla Türkiye’nin geleceğinin çok daha aydınlık olacağına inanıyoruz. Biz her konuda sizlere destek olmaya hazırız.”

Haberin Devamı

Bakan Bayraktar gençlikle buluştu

PROJELERİ İNCELEDİ

Bakan Bayraktar, TEKNOFEST alanında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın standını ziyaret etti. Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın çadırında takımların projelerini inceledi, gençlerle sohbet etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alparslan Bayraktar#TEKNOFEST#Nükleer Enerji

BAKMADAN GEÇME!