Bakan Bayraktar, Gazprom Başkanı Miller ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında bulunduğu Moskova’da Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, “Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz alanındaki köklü iş birliğini değerlendirerek, bu ortaklığı daha ileriye taşıyacak yeni adımlar üzerine verimli ve stratejik bir görüşme gerçekleştirdik. Enerji alanında kazan-kazan esasına dayalı olarak yürüttüğümüz bu güçlü birliktelik, bölgemizdeki arz güvenliğini güçlendirmeye ve küresel enerji istikrarına katkı sunmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.