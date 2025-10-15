×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Bayraktar, Gazprom Başkanı Miller ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Alparslan Bayraktar#Gazprom#Aleksey Miller
Bakan Bayraktar, Gazprom Başkanı Miller ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 21:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Moskova'da görüştü.

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında bulunduğu Moskova’da Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, “Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz alanındaki köklü iş birliğini değerlendirerek, bu ortaklığı daha ileriye taşıyacak yeni adımlar üzerine verimli ve stratejik bir görüşme gerçekleştirdik. Enerji alanında kazan-kazan esasına dayalı olarak yürüttüğümüz bu güçlü birliktelik, bölgemizdeki arz güvenliğini güçlendirmeye ve küresel enerji istikrarına katkı sunmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alparslan Bayraktar#Gazprom#Aleksey Miller

BAKMADAN GEÇME!