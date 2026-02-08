×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Bayraktar, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Enerji Ve Tabii Kaynaklar#Alparslan Bayraktar#Çin Uluslararası Ticareti
Bakan Bayraktar, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 18:26

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Ren Hongbin ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul ettiğini bildirdi.

Haberin Devamı

 

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede enerji ve doğal kaynaklar başta olmak üzere Türkiye ile Çin arasındaki mevcut işbirliğini, özel sektör arasındaki temasların güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırım fırsatlarının geliştirilmesi perspektifiyle ele aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

Bakan Bayraktar, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı ile görüştü

"Ülkelerimiz arasında uzun vadeli, dengeli ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik diyaloğu önemsiyor, enerji sektörünün dönüşüm sürecine de katkı yapacağına inanıyoruz. Türkiye'nin güçlü altyapısı, üretim kabiliyeti ve bölgesel konumu çerçevesinde, Çin ile somut ve sürdürülebilir işbirliklerinin önü açıktır."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enerji Ve Tabii Kaynaklar#Alparslan Bayraktar#Çin Uluslararası Ticareti

BAKMADAN GEÇME!