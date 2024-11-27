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Bakan Bayraktar, Berlin'de 6'ncı Türk- Alman Enerji Forumu'na katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Alparslan Bayraktar#Almanya#Enerji Forumu
Bakan Bayraktar, Berlinde 6ncı Türk- Alman Enerji Forumuna katıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 23:28

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 6'ncı Türk- Alman Enerji Forumu'na katıldı.

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Bakan Bayraktar, foruma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin’de düzenlenen 6'ncı Türk-Alman Enerji Forumu’nun genel oturumunda ülkemizin enerji politikalarını anlattık. 2035 yenilenebilir enerji yol haritamızla yatırımcılara ciddi fırsatlar sunan iddialı hedefler ortaya koyduk. Bu noktada Almanya ile ortak iklim hedeflerimiz doğrultusunda iş birliği potansiyelimizin yüksek olduğunu dile getirdik. Ayrıca enerjide ekipman üretiminin olmazsa olmazı madenlerin enerji dönüşüm sürecine dahil edilmesinin gerekliliğini vurguladık. Bu doğrultuda Almanya ile altı yıldır gerçekleştirdiğimiz ve artık gelenekselleşen enerji forumunun adının 'Enerji ve Maden Forumu' şeklinde değiştirilmesini önerdik" dedi.

Bakan Bayraktar, Berlinde 6ncı Türk- Alman Enerji Forumuna katıldı

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'TÜRK VE ALMAN ŞİRKETLER ARASINDA 3 ANLAŞMA İMZALANDI'

Bakan Bayraktar, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Forum sonrası Türk ve Alman şirketleri arasında enerji alanında üç ayrı anlaşma imzalandı. Bu forum vesilesiyle yenilikçi teknolojilerden altyapı projelerine, finansmandan iklim hedeflerine geniş bir alanda Almanya ile iş birliklerimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum."

ALMAN BAKAN HABECK İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Bayraktar, 6'ncı Türk- Alman Enerji Forumu kapsamında Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Ardından Habeck ile Türk ve Alman enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir yuvarlak masa toplantısı yaptıklarını ifade eden Bayraktar, "Özel sektör temsilcileriyle Türkiye’nin artan enerji talebi doğrultusunda ortaya koyduğu hedefleri paylaştık. 2035 yenilenebilir enerji yol haritamız kapsamında yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırım alanı açtığımızı vurguladık. Ekonomik büyüme ve refahın olmazsa olmazı kamu-özel sektör iş birliğinde Alman şirketlerle de ortak faydaya dayalı önemli projeler geliştireceğimize inanıyorum" dedi.

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#Alparslan Bayraktar#Almanya#Enerji Forumu

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