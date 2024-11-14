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Bakan Bayraktar, American Turkish Business Roundtable üyelerini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Alparslan Bayraktar#Ticaret#American Turkish Business Roundtable
Bakan Bayraktar, American Turkish Business Roundtable üyelerini kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 00:26

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, American Turkish Business Roundtable üyelerini Bakanlıkta kabul etti.

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Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma noktasında enerjinin kilit rol oynadığını ifade etti.

American Turkish Business Roundtable üyelerini Bakanlıkta kabul ettiklerini belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki süreçte iki ülke arasında özellikle doğal gaz ticareti ve yenilenebilir enerji alanlarında daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini vurguladık. 2035 yenilenebilir enerji hedeflerimiz çerçevesindeki fırsatları yatırımcılarla paylaştık."

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#Alparslan Bayraktar#Ticaret#American Turkish Business Roundtable

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