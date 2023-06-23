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Bakan Bayraktar: Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretiliyor

Güncelleme Tarihi:

#Alparslan Bayraktar#Adıyaman#Petrol
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 19:34

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman'da, günlük 10-11 bin varil petrol üretimi yapıldığını söyledi.

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, havalimanında Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay ve kentin protokol üyeleri tarafından karşılandı.

İlk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bayraktar, burada düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Deprem felaketinin ardından kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Bayraktar, toplantı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'ın Türkiye'nin petrol üretimi noktasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Bayraktar, "Adıyaman bizim için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak çok müstesna bir yere sahip. Türkiye petrolcülüğü için çok önemli yeri olan Adıyaman, gelecekte de inşallah çok önemli yeri olacaktır. Biz bugün hala Türkiye'nin petrol ihtiyacının önemli bir kısmını buradan karşılıyoruz. Bugün itibariyle 10-11 bin varil günlük petrol üretimi burada yapılıyor" diye konuştu

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Deprem felaketinin ardından bölgede yaşanan elektrik, doğalgaz, altyapı sorunlarını hızla çözdüklerini anlatan Bakan Bayraktar, 'Burada bizim sorumluluk alanımızda olan elektrik, doğalgaz, altyapı faaliyetlerinde işe müdahale edildi. Buradaki arkadaşlarımızın kendileri depremzede oldular. Bizler onlardan bir an önce elektriği, doğalgazı vatandaşlarımıza ulaştırmalarını beklerken onlar aslında hayatla mücadele içerisindelerdi. Kendi canları ve yakınlarının canlarıyla mücadele içerisindeydiler. Dolayısıyla bölgeye dışardan çok sayıda takviyeyle hemen çok kısa bir süre içerisinde yardım getirmeye gayret ettik ve enerji talebini karşıladık" dedi.

Bakan Bayraktar, daha sonra konteyner kentte incelemelerde bulundu.

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#Alparslan Bayraktar#Adıyaman#Petrol

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