Bakan Bayraktar: 4 milyon konutun ihtiyacını karşılayacak doğalgaz üretiyoruz

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Oturumun ardından bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Bayraktar, burada bir konuşma yaptı. Son 5 yılda pandemi, iklim krizi, jeopolitik sorunlar ve bölgesel gerilimlerin yaşandığı bölgede yeni bir savaş ile karşı karşıya olduklarını belirten Bayraktar, değişmeyen tek şeyin yeni belirsizlikler ve zorluklar olduğunu ifade etti.

Bayraktar, enerji arzını çeşitlendirmek ve dengeli bir enerji portföyü için yenilenebilir enerjiye yatırım yaptıklarını, 2035’de rüzgâr ve güneşte kurulu gücü 4 katına çıkarma hedefini ortaya koyduklarını anlatarak tüm sektörleri kapsayan enerji verimliliği eylem planını hayata geçirdiklerini kaydetti.



20 GİGAVATLIK NÜKLEER KAPASİTE

Nükleer enerji alanında Rosatom ile Mersin Akkuyu’da 4,8 gigavat kapasiteli 4 reaktör inşa ettiklerini anımsatan Bayraktar, 2050 yılına kadar Sinop ve Trakya’da yeni santraller kurmayı ve küçük modüler reaktörlerle birlikte 20 gigavatlık bir nükleer kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

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Bayraktar, Milli Enerji ve Maden Politikası ile petrol ve doğal gazda strateji değişikliğine gittiklerine değinerek bunun sonucu olarak 2020’de Karadeniz’de büyük bir doğal gaz rezervi keşfettiklerini söyledi. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası adı verilen bölgede bugün itibariyle 4 milyon konutun ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz ürettiklerini vurgulayarak 2028’de üretimin günlük 40 milyon metreküpe çıkaracaklarını ifade etti.

YENİ ÜRETİM MODELİ

Petrol ve doğal gazda geleneksel olmayan yöntemlerle farklı bir üretim modelini Diyarbakır’da ve Trakya’da hayata geçireceklerinin altını çizen Bayraktar, “Bu yeni üretim modeliyle umarım bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında ilk sondaja başlarız” dedi.

YEŞİL KORİDOR

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz altyapısına yatırım yaptıklarını, komşu ülkelerle enterkonneksiyon kapasitesini arttırmaya çalıştıklarını söyleyerek Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile birlikte elektriğin farklı coğrafyalara iletilerek ticaretinin yapılacağı Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi’ni başlattıklarını söyledi.

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‘İRAN, TÜRKİYE İÇİN EN BÜYÜK GAZ TEDARİKÇİLERİNDEN BİRİ’

İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan sürecin Türkiye’nin enerji arz güvenliğine etkisini değerlendiren Bakan Bayraktar, “İran, Türkiye için en büyük gaz tedarikçilerinden biri. Şu anda Türkiye'ye gaz tedarik ediyor. Bu gaz tedarikinin önümüzdeki yıllarda ve gelecek 10 yıllarda da devam etmesini hedefliyoruz ve bekliyoruz. Çünkü bu gaza ihtiyacımız var. Talebimiz, büyük olasılıkla bu yıl 60 milyar metreküpe ulaşacak” dedi.