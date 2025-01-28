Bakan Bak: Gençler, Tematik Kış Kampları’nda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak

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GSB, KYGM tarafından düzenlenen ‘Tematik Kış Kampları’ programının bu yıl 3-7 Şubat tarihleri arasında, 8 şehirde, farklı temalarla gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan duyuruda, gençlerin akademik ve entelektüel birikimine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen geleneksel kış kamplarının bu yıl 9’uncusunun düzenleneceği belirtilirken, 7-9 Ocak 2025 tarihleri arasında “e-genç” uygulaması üzerinden alınan kamp katılım başvurularının, ‘akademik başarı ve kamp temasıyla’ ilişkili bölümler dikkate alınarak sonuçlandırıldığı bilgisi verildi.

‘8 ŞEHİRDE, 8 FARKLI TEMAYLA GERÇEKLEŞECEK’

Tematik Kış Kampları’nın detayları ise şu şekilde açıklandı:

“8 farklı temayla gerçekleştirilecek kamplar kapsamında bu yıl Diplomat Akademi Kampı Ankara’da, Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı Samsun’da, Sosyal Medya ve İletişim Kampı Eskişehir’de, Tarih ve Medeniyet Kampı Şanlıurfa’da, Bilişim ve Yapay Zeka Kampı Gaziantep’te, Eğitimciler Kampı Mersin’de, Kış Sporları Kampı Erzurum’da, Sosyal Hizmet ve Gönüllülük Kampı ise Konya’da düzenlenecek. 3-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen kamplarda, farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler uzman, akademisyen ve örnek isimlerle bir araya gelecek. Gençler, kampa ev sahipliği yapan şehrin tarihi, kültürel ve manevi mekanlarını görme fırsatı da yakalayacak.”

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BAKAN BAK: AMACIMIZ GENÇLERİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE GELECEĞE HAZIRLAMAKTIR

Bakan Bak, gençlerin ilgi duydukları alanlarla ilgili olarak ‘Tematik Kış Kampları’nda kendilerini geliştirme fırsatı bulacağını belirterek, gençlerin bilgili, donanımlı olması için bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Bakan Bak, Tematik Kış Kampları’nı çok önemsediklerini belirterek, “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak olan gençlerimizin iyi eğitilmesi ve desteklenmesi Bakanlığımızın en önemli vazifelerindendir. Yürüttüğümüz çalışmalarla, hayata geçirdiğimiz projelerle, yaptığımız yatırımlarla bu vazifemizin gereğini yerine getirmek için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenecek Tematik Kış Kampları da bu çalışmalardan biri. Yurtlarımızda kalan gençler, ilgi duydukları alanlarla ilgili olarak tematik kamplarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. 5 gün boyunca dolu dolu geçecek kamplarda akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, gönüllülük faaliyetleri, bilgi yarışmaları, sportif faaliyetler ve sanatsal etkinlikler gençlerimizi bekliyor” dedi.