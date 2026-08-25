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Bakan Bak duyurdu! KYK yurt başvuruları başladı

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#Yükseköğretim#Öğrenci Yurtları#Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Bakan Bak duyurdu KYK yurt başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 10:16

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB Yurt başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler, GSB yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

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Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2026-2027 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının başladığını belirtti. Başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden yapılabileceği bilgisini veren Bak, "Hepinize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Bak duyurdu KYK yurt başvuruları başladı

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 29 AĞUSTOS

Öğrenciler, GSB yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla (Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

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Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek.

Bakan Bak duyurdu KYK yurt başvuruları başladı

YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra “KYK Yurt Başvurusu” ekranından tercihlerini yapabiliyor.

 Başvuruda bulunurken öğrencilerin, kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri ve aile durumları otomatik olarak sistemden çekiliyor. Ancak gerekli görülürse öğrenciden ek belgeler talep edilebiliyor.

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#Yükseköğretim#Öğrenci Yurtları#Gençlik Ve Spor Bakanlığı

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