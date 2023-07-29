×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Bak: 1,5 milyon öğrencinin sportif yetenek taraması yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Gençlik Ve Spor Bakanı#Osman Aşkın Bak#SPOR
Bakan Bak: 1,5 milyon öğrencinin sportif yetenek taraması yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 13:08

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2020-2021-2022 dönemlerinde 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' kapsamında 1 milyon 459 bin 816 öğrencinin genel tarama test ve ölçümlerine katıldığını açıkladı. Bakan Bak, "Başlattığımız yetenek taraması testi ile öğrenciler, uzmanlar tarafından yeteneklerine uygun branşlara yönlendiriliyor. Spor kültürüne küçük yaşlarda sahip olmaları sağlanıyor. Yetenek Taraması Programı ile geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla başlatmış olduğumuz program kapsamında 2020-2021-2022 dönemlerinde 1 milyon 459 bin 816 öğrencinin sportif yetenek taraması yapıldığını, spora yatkın bulunan 95 bin 946 öğrencinin ise sporcu eğitimi ve gelişimi eğitim programına davet edildiğini söyledi.

36 BİN 818 ÖĞRENCİNİN SPOR KARNESİ HAZIRLANIYOR

Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programını başarı ile tamamlayarak kapsamlı test ve ölçümlere katılan 36 bin 818 öğrencinin spor karnesi ilan edilmek üzere hazırlandığını belirten Bakan Bak, "Öğrencilerin spor karneleri en yatkın oldukları branştan daha az yatkın oldukları branşlara göre gruplanarak gösterilmektedir. Spor karnelerine veliler e-devlet üzerinden erişim sağlayabileceklerdir" dedi.

Bakan Bak: 1,5 milyon öğrencinin sportif yetenek taraması yapıldı

Haberin Devamı

"GELECEĞİN ŞAMPİYONLARINI YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Bak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ülkemiz, genç ve dinamik nüfusu ile sporda en ön sıralarda olmayı hak ediyor. Bize burada düşen görev ise gençlerimizin yeteneklerini en doğru şekilde ortaya çıkarmaktan geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde başlatılan tesisleşme hamlesiyle Avrupa'nın en iyi SPOR tesislerine sahip ülkeleri arasındayız. Tesisleşmenin büyük ölçüde tamamlanması ile birlikte, bütün branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcu potansiyelimizi ortaya çıkarmak amacıyla ‘Sportif Yetenek Taraması Programı'nı başlattık. Bu kapsamda temel hedefimiz sporu ülkemizin tabanına yayarak bir yaşam felsefesi haline getirmektir. Bunu başarmak için de okul öncesinden itibaren o kültürü kazandırma, yetenekleri keşfetme adına hepimize görev düşüyor. Başlattığımız yetenek taraması testi ile öğrenciler, uzmanlar tarafından yeteneklerine uygun branşlara yönlendiriliyor. Spor kültürüne küçük yaşlarda sahip olmaları sağlanıyor. Yetenek Taraması Programı ile geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gençlik Ve Spor Bakanı#Osman Aşkın Bak#SPOR

BAKMADAN GEÇME!