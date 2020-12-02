Bakan aşı için tarih verdi: 11 Aralık’ta başlıyoruz

TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşılama takvimine 11 Aralık’ta başlanacağını açıkladı. Türk profesör Uğur Şahin’in başında olduğu Alman firmasının, ABD’li Pfizer ortaklığında geliştirdiği aşıyla ilgili de görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğünü belirten Koca, yerli aşının nisan ve sonrasında devreye gireceğini, bu yüzden nisana kadar verebilecekleri ne kadar aşı varsa onları almaya talip olduklarını vurguladı.

Bakan Koca ilk aşıların kimlere yapılacağının sorulması üzerine ise “Sağlık çalışanlarımız, tabii ki riskli kişiler öncelikli olacak. Belki hizmet sektöründen belki bir şekilde daha çok vatandaşımızla temas içerisinde kişiler olabilir. Aşı, Bilim Kurulu’nun hazırlayacağı stratejiye göre planlanır” dedi.