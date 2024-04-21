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Bakan amca bizi maça götür

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#23 Nisan#Maç
Bakan amca bizi maça götür
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında söyleşi yapmak için farklı okullardan gelen öğrencileri makamında kabul etti.

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Söyleşi esnasında çocuklar Beşiktaş maçını izlemek istediklerini söyledi. Bakan Tekin de çocukları, Beşiktaş- MKE Ankaragücü maçını izlemeye götürdü.

Bakan amca bizi maça götür

İlk defa stadyumda maç izleme fırsatı bulduklarını söyleyen çocuklar, 23 Nisan hediyesi olarak kendilerini maça götürerek hayallerini gerçekleştiren Bakan Tekin’e teşekkür etti. Tekin de “Gönül verilen renkler ne olursa olsun, kazanan dostluk olsun” ifadelerini kullandı. Beşiktaş Müzesi’ni de gezen çocuklara, Beşiktaş’a ait formalar ile çeşitli hediyeler de verildi.

 

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#Yusuf Tekin#23 Nisan#Maç

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