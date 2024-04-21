Bakan amca bizi maça götür

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Söyleşi esnasında çocuklar Beşiktaş maçını izlemek istediklerini söyledi. Bakan Tekin de çocukları, Beşiktaş- MKE Ankaragücü maçını izlemeye götürdü.

İlk defa stadyumda maç izleme fırsatı bulduklarını söyleyen çocuklar, 23 Nisan hediyesi olarak kendilerini maça götürerek hayallerini gerçekleştiren Bakan Tekin’e teşekkür etti. Tekin de “Gönül verilen renkler ne olursa olsun, kazanan dostluk olsun” ifadelerini kullandı. Beşiktaş Müzesi’ni de gezen çocuklara, Beşiktaş’a ait formalar ile çeşitli hediyeler de verildi.