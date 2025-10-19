Bakan Ali Yerlikaya sordu: 993 lira sizce caydırır mı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal’deki hesabından ‘Gereği yapıldı’ başlığıyla Şişli’de ambulansa yol vermeyen aracın görüntülerini paylaştı. Aracın sürücüsü E.A.’nın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonucu yakalandığını, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığını bildiren Yerlikaya, “Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, bu sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak, aracı 30 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 lira. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?” ifadesini kullandı.

YENİ YASA OLSAYDI...

Yeni trafik kanunu teklifinde geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınması, araçlarının 30 gün süreyle trafikten men edilmesinin yanı sıra geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali ikinci kez işleyenlerin sürücü belgelerinin iptal edilmesinin de öngörüldüğünü belirten Bakan Yerlikaya, “Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Ambulansa yol vermeyenleri, saygısızca araç kullananları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim” dedi.

6 AYDIR MECLİS’TE BEKLİYOR

6 ay önce Meclis’e sevk edilen yeni trafik yasasının görüşmelerine geçen hafta başlandı. Karayolları Trafik Yasası’nda köklü değişiklikler getiren teklifin Meclis Genel Kurulu’nda başlanan görüşmelerine gelecek hafta devam edilecek. Geneli üzerindeki konuşmalar tamamlandığından bu hafta maddeler görüşülecek. İstisna tutulan maddeleri dışındaki tüm hükümleri 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

HANGİ CEZA NE KADAR ARTIYOR

- Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

- Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

- Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Belge, sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilmesi sonrası verilecek.

- Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde 6 defa kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek.

- Hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

- Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası verilecek. Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

- Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.