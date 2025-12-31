Bakan Ali yerlikaya açıkladı: 325.267 personel yılbaşı nöbetinde

Haberin Devamı

YILBAŞI kutlamalarının yurt genelinde huzur ve güven içinde geçirilmesi için önlemler alındı. Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde tüm birimlerle yılbaşı sürecine ilişkin tedbirler alındığını bildirdi ve şu bilgileri verdi:

44 BİN 68 EKİBİMİZ SAHADA: “Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yeni yıl tedbirleri için 12 bin 687 uygulama noktası oluşturdu. Toplam 325 bin 267 personelimiz görevlendirildi. Bunların 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında görev yapacak. 34 bin 71’i asayiş; 9 bin 997 trafik olmak üzere toplam 44 bin 68 ekibimiz sahada görevlerini ifa edecek. 720 hava ve 238 deniz unsurumuz ile 430 dedektör köpeğimiz sahada aktif olarak bulunacak.”

SON 1 AYDA 3.5 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ: Yılbaşı tedbirlerinin 30 Aralık 2025-2 Ocak 2026 tarihleri arasında 4 gün boyunca kesintisiz şekilde uygulanacağını vurgulayan Yerlikaya, “Bu 4 günlük uygulamaya yönelik hazırlık ve çalışmalarımız son 1 aydır aralıksız sürmektedir. Ülkemiz genelinde düzenlediğimiz operasyonlarla, son 1 ayda 306 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi, 816 şüpheliye işlem yapıldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 ayda, 3 bin 406 şahıs tutuklandı; 3.5 ton uyuşturucu madde ile 14 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yine son 1 ayda, 2 bin 708’i hırsızlık, 297’si kasten öldürme, 433’ü cinsel suçlar ve 3 bin 218’i narkotik suçlar olmak üzere diğer suçlarla birlikte toplam 19 bin 616 hapis yakalaması olan şahıs yakalandı” dedi.

İSTANBUL’DA SIKI DENETİM

İSTANBUL Valiliği de yılbaşında görev yapacak ekipleri ve alınan önlemleri duyurdu: “Alışveriş merkezleri, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ile yeni yıl kutlaması yapılacak meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere şehrin tamamında Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz; 1661 noktada 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personelle etkin ve yoğun denetimler yapacak.”

