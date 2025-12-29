×
Bakan Ali Yerlikaya: 67 ilde 768 uyuşturucu taciri yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 354.5 kilogram uyuşturucu madde ve 647 bin 798 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 768 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

SON BİR HAFTADA

Bakan Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elâzığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat’ta son bir hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 1165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpek kullanıldı. Operasyonlarda 354.5 kilogram uyuşturucu madde ve 647 bin 798 uyuşturucu hap ele geçirildi, 768 şüpheli yakalandı.          

 

