Bakan Albayrak'tan TOGG paylaşımı! 'Artık geleceği yönetme vakti'

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "#TOGG, fabrikasıyla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre ekonomik katkıda bulunacak. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti.

Ülkemize hayırlı olsun. #YeniLigGemlik" dedi.

#TOGG, fabrikasıyla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre ekonomik katkıda bulunacak. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti.

Ülkemize hayırlı olsun.#YeniLigGemlik https://t.co/tJkj8vy1jt — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 18, 2020