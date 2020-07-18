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Haber Giriş: 18.07.2020 - 21:42,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan TOGG paylaşımı! 'Artık geleceği yönetme vakti'

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Bakan Albayrak'tan TOGG paylaşımı! 'Artık geleceği yönetme vakti'
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bugün temel atma töreni düzenlenen Türkiye'nin otomobili TOGG ile açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "#TOGG, fabrikasıyla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre ekonomik katkıda bulunacak. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti.
Ülkemize hayırlı olsun. #YeniLigGemlik" dedi.

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