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DHA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 10:52,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Siirt şehitleri için başsağlığı mesajı

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Bakan Albayrak'tan Siirt şehitleri için başsağlığı mesajı
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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