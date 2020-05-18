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Haber Giriş: 18.05.2020 - 21:37,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak’tan şehit asker için taziye mesajı

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Bakan Albayrak’tan şehit asker için taziye mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kars Kağızman’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerimize sabırlar temenni ediyorum"dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kars Kağızman’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerimize sabırlar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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