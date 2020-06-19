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DHA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 21:30,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan öğrencilere başarılar mesajı

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Bakan Albayrak'tan öğrencilere başarılar mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yarın sınava girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Albayrak paylaşımında, "Pandemi sürecinde evde kalıp ders çalışarak büyük bir zorluğun üstesinden geldiniz. Şimdi aynı başarıyı sınavda da gösterme vakti. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayraktan öğrencilere başarılar mesajı

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