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DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 18:53,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan 'Müzeler Haftası' paylaşımı

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Bakan Albayrak'tan 'Müzeler Haftası' paylaşımı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Müzeler Haftası'nı kutlayarak, "Bu yıl sağlığımız için müzeleri evden sanal olarak da gezebilir, tarihimizi keşfedip farklı tarihler tanıyabilirsiniz" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız ve gençlerimiz Türk ve Dünya tarihinin şuurunu benimsedikçe ülkemizin miras ve cevherleri parlamaya devam edecektir. Bu yıl sağlığımız için müzeleri evden sanal olarak da gezebilir, tarihimizi keşfedip farklı tarihler tanıyabilirsiniz. Müzeler Haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayraktan Müzeler Haftası paylaşımı

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