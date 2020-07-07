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DHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 22:09,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak’tan, Mustafa Şentop’a hayırlı olsun mesajı

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Bakan Albayrak’tan, Mustafa Şentop’a hayırlı olsun mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop’u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop’u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz ve gazi meclisimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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