MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Albayrak'tan, Karaçi'deki uçak kazası için başsağlığı mesajı
GeriGündem Bakan Albayrak'tan, Karaçi'deki uçak kazası için başsağlığı mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 23:50,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan, Karaçi'deki uçak kazası için başsağlığı mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Albayrak'tan, Karaçi'deki uçak kazası için başsağlığı mesajı
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pakistan'ın Karaçi kentinde meydana gelen uçak kazası nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Karaçi kentinde yaşanan elim uçak kazası bizleri derinden üzdü. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dost, kardeş ülkemiz Pakistan'ın başı sağ olsun. Bu mübarek ramazan gecesi dualarımız sizinle, acınızı paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle