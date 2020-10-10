Bakan Albayrak'tan Hatay için geçmiş olsun mesajı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş olsun Hatay!

Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum."