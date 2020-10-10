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Bakan Albayrak'tan Hatay için geçmiş olsun mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ormanlık alanda yangın çıkan Hatay halkına geçmiş olsun dileğini iletti.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Geçmiş olsun Hatay!
Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum."
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