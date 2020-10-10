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Haber Giriş: 10.10.2020 - 18:33 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Hatay için geçmiş olsun mesajı

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Bakan Albayrak'tan Hatay için geçmiş olsun mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ormanlık alanda yangın çıkan Hatay halkına geçmiş olsun dileğini iletti.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş olsun Hatay!
Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum."

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