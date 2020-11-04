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HaberlerGündem HaberleriBakan Albayrak'tan Hakkari'deki terör saldırısına sert tepki! 'PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor'
GeriGündem Bakan Albayrak'tan Hakkari'deki terör saldırısına sert tepki! 'PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor'
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DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 18:44 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Hakkari'deki terör saldırısına sert tepki! 'PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor'

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Bakan Albayrak'tan Hakkari'deki terör saldırısına sert tepki! 'PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor'
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari’nin Derecik ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerin yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili olarak, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum. Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir" dedi.


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